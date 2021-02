Sistema de saúde de Guamaré será ampliado com a construção da Oficina Ortopédica

Para ampliar a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência no Sistema Único de Saúde (SUS), o município de Guamaré vai receber muito em breve uma Oficina Ortopédica, que está em construção no conjunto Vila Maria.

Projeto do Ministério da Saúde, a oficina será de abrangência regional, sob a gestão e gerencia da Prefeitura de Guamaré.

O investimento é de pouco mais de R$ 600 mil, com a previsão de inauguração neste primeiro semestre de 2021. Segundo o Secretário de Saúde, Fabrício Morais, que esteve no canteiro de obras esta semana, a promoção do acesso do cidadão às órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção é o objetivo principal da oficina.

(Visited 6 times, 6 visits today)