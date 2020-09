SME anuncia nova etapa de entrega de kits de alimentação e cadernos de atividades remotas

A Secretaria Municipal de Educação em Guamaré inicia a semana com nova etapa de entrega dos kits de alimentação escolar e cadernos de atividades remotas para todos os alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino.

De acordo com o cronograma apresentado pela Secretaria de Educação, a entrega acontece nesta segunda e terça-feira, dias 21 e 22 de setembro, na sede do município, distrito de Baixa do Meio e na zona rural. O programa acontece em razão da suspensão das aulas presenciais por consequência da pandemia da Covid-19.

O uso de máscaras pelos pais de alunos e profissionais é obrigatório na retirada dos kits de alimentação. A Secretaria de Educação também cumpre o protocolo de distanciamento social.

Confira o cronograma:

