Só faltaram as havaianas para o prefeito Eudes Miranda

Tenho ido pouco a Casa do Povo, principalmente depois de passar por algumas adversidades no campo profissional e pessoal, mas me chamou atenção nas fotos da sessão especial pelo Dia do Assistente Social, a indumentária do prefeito Eudes, que é vereador eleito pelo voto direto do povo.

Pela live da câmara, não vi nenhum servidor público mais ligado ao gabinete, preocupado com a postura do chefe e falo isso, porque nos últimos meses, tenho estranhado a falta de sintonia por parte do primeiro escalão do prefeito, onde o clima visível aos olhos do povo, é cada um por si, como se a turma vivesse sem regras e sem comando algum.

Já vivi em Guamaré a era de uma imprensa local mais motivada e que brilhava os olhos com as ações do chefe. Vejo hoje cada um falando uma língua diferente e percebo funcionários públicos pagos com o dinheiro do povo, querendo aparecer em tudo, sem se preocupar com o ganho real para o prefeito nestas ações.

Acredito que ainda dá tempo do prefeito chamar a turma de frente aos carritéis para ajudar o governo a governar, para analisar onde estão os erros e juntar as pedras do bisaco, porque Guamaré aos olhos desse humilde blogueiro, é bem maior do que está rolando nos bastidores da notícia.

E como se diz no velho ditado popular: por falta de um grito se perde uma boiada.

Eudes tem ao seu lado pessoas boas, algumas com experiência para lhe ajudar bem mais, mas talvez precise o chefe dar o gás que tá faltando para a turma trabalhar mais e para o povo, deixando de olhar para o próprio umbigo.

(Visited 13 times, 13 visits today)