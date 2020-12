SOLIDARIEDADE apresenta Gustavo Santiago como candidato a presidente da Câmara

A disputa pela eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guamaré, que acontece no dia 1º de janeiro de 2021, segue movimentada nos bastidores.

Como tradicional, vereadores eleitos, reeleitos e lideranças politicas da cidade evitam mostrar as cartas que podem mudar o rumo do jogo que é sempre definido no apagar das luzes.

O partido do SOLIDARIEDADE, oposição ao governo, apresenta o vereador reeleito Gustavo Santiago (SD), como candidato a presidente da câmara.

O anuncio partiu do líder da oposição, o ex-prefeito Mozaniel Rodrigues.

Eis a publicação:

A mudança que queremos está na decisão que tomamos.

Continuamos com a coragem e esperança de uma cidade que aproveite suas potências, que seja governada pelos seus, que os sonhos sejam coletivos em prol de uma diminuição de uma desigualdade existente há anos.

O solidariedade terá candidato para presidência da Câmara de Guamaré.

Mozaniel Rodrigues

Nota do Blog

Conversamos agora a pouco com um coturno alto da oposição via fone, ele revelou ao blog que há SIM possibilidade de fazer uma composição com vereadores do MDB. “O diálogo está aberto e estamos muito confiante da oposição fazer a presidência da câmara”.

Disse ainda que “Na verdade o MDB não teve nenhum posicionamento concreto em relação à Mesa Diretora, apenas divulgou numa reunião que o candidato seria Eudes e o Vice Diego, mas posso afirmar que está todo mundo aberto, todo mundo conversando com todo mundo”. Comentou.

Por fim

Para concluir a conversa, o coturno alto disse… “As coisas dentro da Câmara e principalmente em relação à Mesa Diretora vai se afunilando nos últimos dias, as pessoas vão se acomodando e se adequando nos espaços, e aí a presidência vem naturalmente”. finalizou.

Que rufem os tambores e que soem os clarins, porque daqui a pouco mais de 4 dias será feita a eleição da presidência da câmara, e blog continuará com o ouvido no chão em busca de um furo de reportagem para informar com exclusividade a população.

