Solidariedade: Blogueiro se emociona ao entregar cestas básicas a famílias no lixão

As lágrimas que rolaram no rosto do editor do blog ontem à tarde, ao distribuir cestas básicas a famílias carentes do lixão, ficarão eternizadas na memória deste homem. A imagem fala por si só. Um dos catadores confessou que não tinha nada em casa, e que Deus havia mandado pra ele esta cesta básica de alimentos.

Nós que fazemos a imprensa local vivemos um pouco do dia a dia dessas famílias que sobrevivem do lixão. Tentei até me segurar, mas blogueiro também se emociona e chora, e quando vi a alegria de Amanda e de seu Francisco, ao receber um pouco de comida não consegui segurar a emoção.

O blog ajuda a quem precisa

Desde a criação do blog que o portal tem procurado ajudar aqueles que precisam direta e indiretamente, o exemplo, é que o valor que o blog recebe dos parceiros todos os meses, sempre foram transformados de alguma forma em beneficio social, junto com parte de meu salário, Deus é minha testemunha. Mais nunca divulgamos para não sermos mal compreendidos pelos críticos de plantão.

Mas…

Diante do que presenciei ontem no lixão decidi junto com nossa equipe todo mês transformar o valor dos parceiros em cestas básicas de alimentos, e doar para quem precisa… Os mais necessitados. Todas as famílias que estavam no lixão ontem a tarde foram beneficias com uma cesta de alimentos.

É compromisso meu, é compromisso do blog Guamaré em Dia, enquanto este canal de notícia local existir. Os locais que serão distribuídos serão aleatórios na zona rural do município, onde estiver o necessitado escolhido por nós e por você leitor chegará a cesta com alimentos.

Queria eu ter um pouco mais para poder fazer muito mais, quem convive comigo e quem me conhece de fato, bem sabem do tamanho do coração que tenho, e da vontade de fazer mais pelo o povo, pois já faço mesmo dentro das minhas limitações sem divulgações e há muitos anos.

Fazer o bem

Desde que cheguei para morar onde resido, que existe um ponto de wifi grátis com alcance de 300 mts de distância para os moradores. Fiz uma ligação do poço de água potável “doce” do meu quintal, para que todas as famílias da rua sejam beneficiadas, devido a falta de abastecimento de água constante no município, isto, eu não sou político e não estou fazendo politica, é solidariedade, e me deixa feliz.

Aqui neste canal de noticias local, não tem um problema do município que não tenha sido divulgado neste espaço, mesmo desagradando alguns de meus amigos, e até políticos e lideranças politicas da cidade, sempre tiver a vontade e a coragem que faltou em muitos de enfrentar os leões em defesa das ovelhas, e por causa da minha luta por igualdade social e justiça, já tentaram contra minha própria vida.

Os anais do blog na parte de busca podem ser encontrados as reivindicações do povo, dos vereadores, e até das ações boas do governo, fazemos um jornalismo serio, imparcial, e responsável. Meu dever como blogueiro é informar, e não convencer!

Portanto

Aquele leitor do blog que conhecer uma família que se encaixa como família carente (extrema pobreza), por favor, nos informe através do whats app do blog 999104891 deixando o endereço completo para que esta família seja também contemplada. Sinta a dor do próximo doendo em você, e ajude aqueles que mais precisam de nós… Nosso irmão!

Gratidão

Sou grato aos nossos parceiros da Loja Ferragens Pai e Filhos – Casa Souza – Deposito de Água Três Irmãos – Ceducat – Milena Modas – JM Variedades – Kinkin Moto Peças – Pousada Pescador – Guamanet – Baby Variedade e Pit Stop Salina, que sempre confiaram na audiência e credibilidade do blog em divulgar sua marca, sou muito grato!.

