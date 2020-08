Solidariedade: Empresa ALE Combustível doa cestas básicas a famílias carentes em Guamaré

Famílias em situação de vulnerabilidade social de Guamaré, receberam, neste mês, doações de mil cestas básicas. A iniciativa, que conta com o apoio da distribuidora de combustíveis ALE, integra a “Ação contra o Coronavírus”, criada pela ONG Ação da Cidadania.

Para contribuir com a campanha, a ALE doou R$ 1,3 milhão para a instituição social, recurso que foi destinado à aquisição de cestas básicas equivalentes a 1,3 milhão de refeições.

Além da higienização das cestas, durante a entrega realizada nas comunidades, a ação reforçou com as pessoas beneficiadas a importância de lavar as mãos e os itens antes de armazená-los.

O projeto, criado pela ONG fundada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza (Betinho) e um dos movimentos sociais mais reconhecidos do Brasil, tem como objetivo distribuir cestas básicas, que são entregues às famílias por comitês locais.

Ao todo, a estimativa do projeto é fornecer 325 toneladas de alimentos a aproximadamente 6 mil famílias em 21 cidades do Nordeste e em Minas Gerais. No Rio Grande do Norte, a ALE mantém 91 postos de combustíveis e serviços.

