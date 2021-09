Solidariedade realiza convenção para homologar a candidatura de Gustavo a prefeito de Guamaré

O partido SD homologou na tarde deste domingo (26), os nomes de Gustavo Santiago, a prefeito, e Junior dos Correios, vice-prefeito, para concorrer ao executivo municipal na eleição suplementar que será realizada no próximo dia 7 de novembro.

A nação 77 compareceu em peso na convenção partidária realizada no ginásio de esportes do distrito de Baixa do Meio, para apoiar os candidatos do partido.

O evento contou com a presença do candidato a prefeito e vice, autoridades locais, regional e estadual, como o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, do deputado estadual, Keyps Lima, do ex-prefeito de Guamaré, Mozaniel Rodrigues, liderança politicas e a militância.

O ginásio ficou lotado com a presença de apoiadores e simpatizantes da nação laranja. Em seu discurso, o candidato a prefeito Gustavo Santiago, reafirmou seu compromisso de transformar Guamaré para o futuro melhor para todos, e destacou que a população precisar se libertar e acreditar que é possível fazer um governo para todos.