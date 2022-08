Styvenson oficializa candidatura ao Governo do Rio Grande do Norte

O senador Styvenson Valentim (Podemos) confirmou candidatura ao Governo do Rio Grande do Norte. A decisão foi oficializada na convenção partidária da sigla na noite desta sexta-feira (5), o último dia do prazo legal. A convenção do partido começou por volta das 18h, na Escola Estadual Maria Ilka de Moura, no bairro do Bom Pastor.

Mais cedo, na tarde desta sexta-feira, Styvenson já tinha indicado que anunciaria a candidatura ao Governo. Ele fez um vídeo no Instagram, às 14h19, chamando a atenção para o anúncio que faria na convenção partidária. O político gravou vídeo em frente à casa da mãe, com quem foi falar, e afirmou que tomaria a melhor decisão para o Estado.

Em seu discurso de oficialização, ele fez um resumo do seu histórico, reforçando que não nasceu na política e como tem convivido no meio. “Em 2016 recusei convite para disputar a Prefeitura do Natal. Em 2018 não tive como evitar a pressão popular. Não pensava que seria eleito e não tive a mesma estrutura que os outros tiveram. Tudo tive que aprender só no Senado”, disse, relembrando seu histórico ao ingressar na politica.

“Vou manter na retidão. Mantenho as promessas de 2018. Não tenho o que prometer porque muitos já prometeram e trouxeram o Estado ao caos. Não tenho como negar ao combate. Acham que eu ia fugir? Que eu ia ter medo? Depende de todos vocês agora”, disse ele.

Sua decisão estava sendo aguardada até mesmo para definir a chapa majoritária do partido. Ele terá como candidato a vice a ex-secretária de educação de Parnamirim, Francisca Henrique, e para a disputa ao Senado o médico Geraldo Pinho.

A candidatura de Styvenson no pleito aumenta a possibilidade de que a disputa no Estado seja definida num segundo turno.

Styvenson Valentim tem 45 anos e é natural de Rio Branco, no Acre. Chegou em Natal ainda adolescente, onde graduou-se em Direito e se formou oficial da Polícia Militar no final de 2003. Em 2009, já como tenente, passou a exercer suas funções no Comando da Polícia Rodoviária Estadual (CPRE), onde ganhou notoriedade como coordenador da Operação Lei Seca. Em 2018 recebeu 745.827 votos e foi eleito para o Senado Federal.