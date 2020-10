Sub Carlos: Perdi meu guerreiro para uma doença invisível

Por Carla Raiane – Filha

É com os olhos cheios de lágrimas, as mãos trêmulas e o coração devastado que venho por meio desse texto agradecer as mensagens de apoio e solidariedade de todos que estou recebendo.

Perdi meu herói, perdi meu protetor, perdi meu anjo, perdi meu pai e nunca imaginei sentir uma dor tão devastadora.

A ficha ainda não caiu, tô em êxtase, tô na esperança de que alguém venha e me diga que isso tudo é mentira.

Não há palavras que consigam expressar a dor que estou sentindo, perdi meu guerreiro pra essa doença que vem devastando o mundo e as pessoas continuam brincando com ela.

Estou na esperança que Deus para tudo tem um propósito, e se ele quis assim foi o melhor pra ele, e sei que com o coração bom e as coisas boas que meu pai fez ele está no lugar maravilhoso com os seus amores (vovó Veinha e vô Cecílio).

Sei que meu bom Deus irá me dar força necessária pra suportar todo esse sofrimento. Sei que Deus vai dar a cada uma das pessoas que o amavam o acalento, minha vó e minha família principalmente que estão devastados com tudo isso.

Estava tão cuidados com todos em relação a essa doença, se privando de muita coisa pra não colocar ninguém em perigo, e por isso fazia meses que não via ele, e ele não conheceu sua neta, mas tenho certeza que vai olhar por nós aí de cima e continuar nos protegendo, suas filhas e seus netos.

Sempre nos lembraremos do ser humano incrível que ele era, e eu mais ainda do pai que não media esforços para a felicidade das suas filhas.

