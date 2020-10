Sub Carlos: Policial nato, um político em construção!

Por Moacir Reinaldo

Luiz Carlos de Souza (Sub Carlos), como gostava de ser chamado. Um homem de muitos colegas e poucos amigos, pôr ter sofrido muito com as covardias da vida, e as dores da infância.

Confiava em poucas pessoas, pessoa de voz mansa, mas de personalidade forte.

Homem de um coração gigante que por muitas vezes foi mal compreendido, e esse deixou mal compreender.

Às vezes muito turrão… Outras vezes infantil de mais, muito obstinado em seus ideais, deixou um pouco dele por onde passou, e com quem teve a oportunidade de conviver com ele.

Enfim

Ele preferia ser uma metamorfose ambulante a ter aquela velha opinião formada sobre tudo.

Meus sentimentos aos seus filhos, a Efigênia “a NEGA” como ele gostava de chamá-la, a todos os amigos, eleitores, simpatizantes e parentes, que DEUS conforte os vossos corações.

Da vida para história!

(Visited 1 times, 1 visits today)