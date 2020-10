Sub Carlos: Um homem que combateu o bom combate, acabou a carreira, e guardou a fé

Por Edilmar Medeiros

É com imensa tristeza que escrevo para relatar quem foi o Sub Carlos, eu como cidadão de Guamaré só tenho a agradecer a ele e isso tive a oportunidade de dizer a ele nas poucas conversas que tivemos falando sobre a política, sobre segurança pública e também compartilhando boas ideias e propostas para Guamaré.

Sub Carlos como policial deixou seu legado combatendo o crime com muita coragem dedicação e determinação sempre lutando para manter a ordem no município.

Não é a toa que desde os tempos em que ele ainda era sargento e muito temido pela vagabundagem. Protegeu a cidade como que um pai proteja seus filhos e não foi a toa que o povo lhe confiou um voto o tornando vereador.

Sub Carlos pelo curto tempo de mandato também deixou seu legado de luta e busca por uma Guamaré mais igualitária e justa para o povo.

Lembro-me de seus textos em que no final dizia: Retroceder nunca e desistir jamais! Assim se foi um grande guerreiro querido por todos.

O momento é de dor e luto e que Deus possa dar o conforto que tanto a família necessita.

Encerro por aqui deixando meus sinceros votos de condolências a todos familiares e em especial a sua esposa e filhos que sofrem tanto com a precoce partida de um guerreiro que venceu todas as batalhas contra o crime organizado, mas que perdeu para um inimigo invisível, covarde e letal que é a covid19.

Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a Sua vinda.” 2 Timóteo 4.7-8.

(Visited 1 times, 1 visits today)