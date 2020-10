Sub Carlos: Um PM honrado pelo o estado, um politico reconhecido pelo o povo!

Um cidadão como qualquer outro cidadão Brasileiro que fez um concurso público devidamente legal, e aprovado no ano de 1989, cursando o (CFS) no ano de 1990, e já em inicio de 1991, este homem foi nomeado Delegado de Polícia da cidade de Poço Branco, onde passou um ano.

Era ainda muito jovem com apenas 21 anos de idade, mas o DNA da segurança pública pulsava em suas veias, logo depois foi nomeado Delegado de Polícia de São Bento do Norte, onde passou três anos.

Cidades que comandou

Depois seguiu prestando serviços de comandante nestes longos anos as cidades de Galinhos, Alto do Rodrigues, Guamaré, Jandaíra, Pedro Avelino, Ipanguaçu, Angicos, e por ultima antes de entrar para reserva, voltou a ser o comandante do destacamento policia de em Guamaré, onde registra relevantes serviços prestados.

Força e Honra

Um PM que sempre teve a honra Militar acima da media, ou seja, sempre fui presente e prestativo para com as sociedades de bem, onde comandou e delegou. Auxiliando no tocante a segurança publica Policiamento Ostensivo e Preventivo, bem como repressivo e Judiciário.

Reconhecimento do Estado

Ainda na gestão da Governadora Rosalba Ciarlini, ao lado do Coronel Francisco Araújo, do Secretário Estadual de Segurança Pública, General Eliéser Monteiro, e do Comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Elizeu Dantas, na Solenidade em Comemoração pelos 180 anos da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), o Sub Carlos, foi de fato e por direito reconhecido pelo o próprio estado.

O ato aconteceu durante a cerimônia onde foram entregues 114 medalhas do mérito policial Luiz Gonzaga a policiais militares, integrantes das forças armadas e cidadãos de destaque por relevantes serviços prestados.

Também foram entregues 196 medalhas de mérito Bento Manuel de Medeiros para policiais civis e militares pela excelente atuação profissional.

O subtenente Luiz Carlos de Souza, responsável pelo o destacamento do município de Guamaré, foi reconhecido pela Governadora e pelo o comando geral da PM pela excelente atuação profissional servindo ao estado como Polícia Militar.

Bravura e Coragem

No dia 7 de novembro de 2013, o ex-secretário estadual de segurança pública do RN já tinha formado sua opinião diante de uma reunião com a cúpula da segurança pública do estado, sobre o Subtenente Luiz Carlos “Se eu pudesse, multiplicaria o Subtenente Luiz Carlos por sete por sua bravura e coragem”.

Reconhecimento do povo

O povo de Guamaré enxergou o grande homem que o Sub. Carlos se tornou nestes longos anos de trabalho, e por isso o pediram para ele entrar em outra jornada para ajudar a sociedade Guamareense.

O povo que reconhecia seu trabalho queria que ele fosse um dos representantes do povo na câmara nas eleições de 2016, para poder fazer mais pelos menos favorecidos.

Depois de muitas insistências, ele junto com a família e amigos decidiu enfrentar esta nova jornada politica. Era consciente de sua capacidade neste novo desafio, mas encontrou forças em Deus e no povo que o reconhecia pelo o seu trabalho para tentar uma das nove vagas na câmara.

Com a abertura das urnas ficou na suplência, mas com a saída do vereador Lula, assumiu a cadeira de vereador. No mandato, começou a construir seu futuro e era forte candidato a reeleição.

Quando no ultimo dia 06 de outubro 2020 por volta das 23h30min a caminho de Natal na BR 406, mas especificamente sendo conduzido por uma ambulância do SAMU, e justamente entre a cidade de João Câmara, onde ele viveu sua infância e adolescência, terra que ele tanto amou, e Baixa do Meio/Guamaré.

Terra que ele dedicou grande parte da sua vida para salvar e proteger a sua população, mesmo com risco da própria vida, e mais recentemente sendo um dos parlamentares mais atuante, e menos faltoso na câmara Municipal de Guamaré, perdia a batalha mais árdua de sua vida, só que dessa vez para um inimigo invisível, (Covid19).

Sub Carlos foi um dos vereadores que mais defendia os cuidados com essa pandemia. Aprovou todos os projetos a favor de combater o vírus, e pediu muitas vezes em seus discursos que a população ficasse em casa, e se cuidasse, prova disso está nos vídeos das sessões.

Sub Carlos foi um PM honrado pelo o estado, um politico reconhecido pelo o povo, que se doou em vida a uma cidade chamada Guamaré, a qual ele escolheu para viver o resto de seus dias.

