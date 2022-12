Subsecretaria de obras de Baixa do Meio realiza confraternização de Natal com servidores

Após um ano de conquistas e bons resultados alcançados, a Subsecretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, localizada na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito de Guamaré, realizou confraternização de Natal com os servidores no ultimo dia (21), regada de agradecimento e conquistas no ano que se finda.

O palco da festa foi no Camburão Casa Show, um local amplo, aconchegante, o point de Baixa do Meio. O espaço ficou lotado. Não faltou a boa música e animação com o cantor Leandro Silva, a sensação do momento, e a cantora Hermínia de Macau, a festa contou com sorteios de presentes, cestas natalinas e brincadeiras.

O secretário Adjunto de Obras, irmão Nildo, agradeceu a participação de todos os servidores, familiares e convidados. Ele ainda destacou a importância de se confraternizar com os colaboradores que se dedicam para cuidar da comunidade. Falou da importância do trabalho de cada um, parabenizou todos e agradeceu pelo o trabalho e dedicação aos munícipes. “Essa confraternização foi uma maneira de retribuir o trabalho de cada um que realizou durante todo o ano de 2022. Agradeço a todos pelo apoio, trabalho e dedicação para o bem do nosso município, desejando a todos um feliz natal e um próspero ano novo cheio paz e alegria”. Comentou em seu discurso.

Um jantar foi servido em um momento único propiciado entre a Subsecretaria e os servidores. E o bom papo entre os colegas de trabalho madrugou, relembrando as adversidades enfrentadas, como também as conquistas.

Fotos: Alexandre Barbosa

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: