Subtenente PM Jonhny Cruiff é homenageado nos 188 anos da Polícia Militar no RN pela AL

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte homenageou na tarde desta terça-feira (12), a Polícia Militar pelos seu 188º aniversário. Entre os homenageados, está o Subtenente PM Jonhny Cruiff, comandante do 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, pelos os relevantes serviços prestados a corporação e a sociedade.

A solenidade ainda contou com a presença dos deputados Hermano Morais (PV) e Subtenente Eliabe (Solidariedade), Coronel Azevedo discursou após uma oração realizada em plenário. Diversos policiais com seus familiares participaram da homenagem.

A proposição foi do deputado estadual Coronel Azevedo (PL), diversos policiais que fizeram história na corporação receberam placas em homenagem pelos relevantes serviços prestados em favor do povo do Rio Grande do Norte. Para Azevedo, “a solenidade faz justiça a diversas pessoas que entregaram suas vidas à corporação”.

Representando os homenageados, o comandante da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, coronel Alarico Azevedo, agradeceu aos deputados pela homenagem e a todos que fazem a PM, “do soldado ao coronel”, pelo que ele definiu como “a árdua missão que cumprem no estado”. Para o comandante, a PM só existe devido à coragem dos 40 primeiros guerreiros que fizeram a corporação.