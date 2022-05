Suspeito de tentava de latrocínio contra secretário de Guamaré e outras vitimas são presos pela Policia Civil

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte prendeu quatro pessoas na cidade de Taipu, na região do Mato Grande, entre eles, um dos suspeitos da tentativa de latrocínio contra Rosendo Ferreira, Secretário Adjunto de Articulação da cidade de Guamaré. Os três mandados de prisões e dois de busca e apreensão foram cumpridos, nesta terça-feira (31), dentro da operação “Pousa”.

Durante a operação, foram presos Felipe do Nascimento, conhecido como “Bolacha”, de 19 anos; Davi da Silva, o “Davi Potência”, 18 anos; Peterson Nogueira da Silva, de 27 anos; e Edson da Silva, mais conhecido como “Biloca”, de 19 anos, apontado como o autor dos disparos contra o secretário de Guamaré na madrugada de 24 de maio, na BR-406, em Taipu.

Segundo a Polícia Civil, Peterson Nogueira já é condenado por tráfico de drogas e foi autuado em flagrante durante a busca e apreensão na posse de um aparelho celular roubado.

Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara da Comarca de Ceará-Mirim. Os quatro foram conduzidos até a delegacia e encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A operação “Pousa” foi conduzida pelos policiais da Delegacia Especializada de Capturas e Polícia Interestadual (DECAP/Polinter), da 32ª DP de Taipu, da 91ª DP de Poço Branco, da 88ª DP de Touros e da 1ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de São Paulo do Potengi. Fonte: TN