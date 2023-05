Tá chegando a hora: DOMINGRAU 3.0 no próximo dia 28 de Maio

Quem é apaixonado por esportes radicais não vai ficar de fora deste grande evento esportivo e BENEFICENTE, que acontecerá no próximo dia 28 de MAIO no mês do aniversário da cidade de Guamaré.

O segundo DOMINGRAU 2.0 foi sucesso absoluto de público, de arrecadação de alimentos não perecíveis, e de pilotos amantes deste esporte que só cresce no Brasil, e no estado do Rio Grande do Norte.

O comércio local foi aquecido, e a população prestigiou em peso o show das apresentações de manobras radicais na arena de eventos do conjunto Vila Maria. Todas as medidas de protocolos e de segurança estão sendo tomadas pela coordenação do evento.

A equipe organizadora do evento está trabalhando e preparando tudo com muito carinho e muitas novidades. Uma galera massa amantes do grau de Rua Já confirmaram presença ao maior evento do ano na terra do ouro negro. A entrada será 2kg de alimentos não perecível.

Por ser um evento BENEFICENTE a equipe organizadora decidiu por unanimidade fazer toda arrecadação desta 3ª EDIÇÃO a três instituições, a saber: Casa de Abrigo Anatália Alves. É uma instituição que abriga mulheres vitima da violência doméstica, localizada em Mossoró. A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), em Macau, e a Casa de Acolhimento Caminho do Lar em Guamaré.

Algumas pousadas da cidade já estão com reservas confirmadas, o comércio local aguarda com ansiedade as vendas com o aquecimento da economia. O evento começa às 13h e se estenderá até às 21h.

Os organizadores pedem que ajude na compra da camisa e do boné do DOMINGRAU 3.0 para ajudar nas despesas do evento. Haverá duas atrações – DJ Jari e Pedro – O gordinho dos paredões.

A compra pode ser feita através do Instagram: @domingrauglr_gmr

Aguarde mais informações!