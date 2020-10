Tá chegando a hora: Falta um mês para as eleições 2020

Você já tem candidatos?

Alguém já te procurou pedindo voto?

Sem dúvida o clima é de campanha eleitoral.

Estamos a um mês das eleições para prefeito (junto com o vice) e vereador, que acontecerão no dia 15 de novembro, data escolhida por causa da pandemia.

No desenrolar burocrático, a Justiça Eleitoral trabalha para deferir ou não os registros de candidaturas.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) soma várias ações de impugnação e há muita gente na mira do órgão que tenta barrar os inelegíveis.

Aguardemos os pareceres da enxurrada de ações propostas por outros candidatos, partidos políticos e coligações.

Anota aí!

Além do documento oficial com foto — que deverá ser exibido à distância ao mesário —, recomenda-se que o eleitor leve também a sua própria caneta para assinar o caderno de votação, tudo para aumentar a segurança sanitária durante o voto.

Antes de sair de casa, lembre-se também de consultar seu local de votação e preparar a “colinha” com os nomes e números dos candidatos. Com tudo em mãos, é só colocar a máscara e sair para votar com segurança!

