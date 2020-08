Tá estreita a distância entre o Rio de Janeiro e Carnaubais

No Rio de Janeiro, o Governador Wilson Witzel é afastado do cargo pela justiça, um Pastor Evangélico é preso, e buscas e apreensões ocupam o noticiário do dia.

Em Carnaubais, no Rio Grande do Norte, quase 2.500 quilômetros de distância, o mesmo enredo, que mais parece um filme de terror, com o Prefeito Thiago Meira afastado, buscas e apreensões envolvendo empresas e servidores da prefeitura.

Com o Brasil passado a limpo neste momento, não tá nada fácil para o prefeito afastado Thiago Meira voltar para a cadeira que um dia teve e desprezou.

Advogados e até juízes que têm conhecimento de causa, afirmam que a cada dia, fica mais difícil do doutor dar a tão sonhada volta por cima.

O processo segue em segredo de justiça, o que tem dificultado mais ainda a vida do doutor e dos seus asseclas. O Governador Wilson Witzel teve afastamento imediato, inicialmente por 6 meses, por irregularidades em contratos na saúde.

Já no caso do doutor, o afastamento segundo o MP, é por tempo INDETERMINADO, um fato que torna ainda mais grave a situação do prefeito afastado perante as leis.

(Visited 1 times, 1 visits today)