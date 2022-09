Tá na Conta: Prefeitura de Guamaré paga salários dos servidores dentro do mês trabalhado

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Finanças, paga nesta quinta-feira (29), o salário dos servidores públicos referentes ao mês de SETEMBRO. O pagamento acontece dentro do mês trabalhado valorizando o trabalho dos profissionais, e contribuindo para o planejamento familiar.

Além disso, o pagamento em dia contribui para movimentar a economia local. Esta rotina tem sido mantida desde o inicio do governo do prefeito Arthur Teixeira (PSB), que cumpre o compromisso de pagar em dia e dentro do mês trabalhado, valorizando o servidor municipal e aquecendo a economia do município.

Com a antecipação do salário dos servidores, a administração municipal movimenta e beneficia diretamente o mercado da cidade, já que os trabalhadores utilizam o recurso para efetuar pagamento de dívidas e fazer compras no comércio local.