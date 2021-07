Tá na conta: Servidores das empresas terceirizadas da prefeitura de Guamaré com dinheiro no bolso

Desde o início da tarde de hoje (02), que as empresas que presta serviços de terceirização a Prefeitura de Guamaré, começou a efetuar antecipadamente o pagamento dos seus funcionários referente ao mês de Julho.

O pagamento pode ser feito até o quinto dia útil do mês subsequente, mas com a antecipação do repasse feito pela prefeitura, na gestão do prefeito Eudes Miranda, as empresas tem honrado o salário em dia de cada colaborador.

Os arquivos de crédito do Banco do Brasil foram processados, e já creditados nas contas dos servidores podendo ser sacados em qualquer agência do BB ou Caixa Econômica.

A medida foi proposta para evitar, principalmente, que ocorram aglomerações nos bancos. Com essa medida, a economia local é aquecida e tem um impacto positivo.