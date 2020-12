Talentos da Música e do Teatro: Alunos do Proart de Guamaré são aprovados e exportados para UERN e UFRN

Com uma proposta curricular de ensino de música, dança, educação ambiental, artes visuais e recreação, o Proarte é um projeto social criado no ano de 2009, que tem como principal parceiro a Prefeitura de Guamaré, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.

O Proarte é um projeto que tem como intuito oportunizar atividades significativas à formação da cidadania, consequentemente, preenchendo o horário em que o aluno não está na escola, mesmo sem aulas presenciais, e diante da pandemia os alunos não desistiu, e continuaram seguindo as orientações de seus PROFESSORES.

A instituição oferece oficinas de: violão, guitarra, contrabaixo, violino, viola, violoncelo teclado, piano, bateria, percussão, trompete, saxofone, trombone, flauta doce, clarinete, musicalização, canto e coral, teoria musical, dança clássica, dança de rua, dança contemporânea e ballet, assim como oficina de acordeom, artes visuais e artesanato.

O Proarte atende crianças e adolescente de 6 a 17 anos de idade, do ensino fundamental e médio, matriculados nas escolas públicas e privadas do município, distritos e comunidades.

No ano de 2019 nove alunos foram aprovados nos cursos de Licenciatura em Música e Licenciatura em dança na UFRN. Neste ano de 2020 foram seis alunos aprovados no Curso de Licenciatura em Música da UERN a distância- no PÓLO Guamaré.

Com o apoio da Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Educação, o PROART é coordenado pelas as coordenadoras (Guamaré) Irismar Siqueira e Rosiene (Proarte Baixa do Meio).

Clique na foto para ampliá-las dos alunos aprovados:

