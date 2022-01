Tamanho é documento!

Um homem de sorriso fácil, sinceridade, companheirismo, aliado as suas convicções ele se revela um político de ouvir e entender, também se destaca por exigir, e ter certeza de suas convicções, indivisível em sua Fé na família e nos amigos.

Cauteloso, bem relacionado, firme em suas posições, convicto de suas opiniões, sempre a postos, demonstra clareza e não se filia a segundas intenções. Seus projetos são do tamanho de sua grandeza, mas sempre fiel a suas convicções.

Político de raiz, chorou e se abateu quando se despediu de sua fortaleza, seu pai, conhecido carinhosamente na cidade por Seu Manoelzinho Vieira. Fiel a convivência, pai presente, líder familiar, alinhado a seu irmão o ex-prefeito Dede Câmara, amigo fiel de Hélio, parceiro de luta de Eudes Miranda, e de todos os políticos do grupo.

Sua grandeza não esta no tamanho, tem baixa estatura, grande presença, sua fala e convicção ecoam na cidade, sua ambição se resume a atender seus amigos em prol do povo de Guamaré, parece pouco, mais seu cotidiano é está nas obras da cidade em fiscalização permanente, nos órgãos público exigindo sempre o cuidado aos mais humildes, no Poder Legislativo.

Na fazenda onde com sua Mãe Sra. Justina Elina continuam fiel ao campo, filho exemplar, conduta irrepreensível, chega a ser invisível por demonstrar inexistir ambição em seus gestos, suas conquistas são planejadas, ousadas com cautelas, sempre ao lado dos seus amigos e familiares, vereador atuante exercendo vários mandatos, inclusive como Presidente da Mesa Diretora e Membro.

A paz da fazenda onde recebe amigos conforta a todos com paz e humildade, é de ações verdadeiras, sensibilidade inigualável, entre todas as lembranças marcantes, seu sorriso com a de inocência e relevância da sua sinceridade.

Pois bem

Sua nova missão é ser o líder do Governo de Arthur Teixeira e Eliane Guedes, ao lado de valorosos e dedicados vereadores da bancada e da composição do legislativo. Essa missão ele recebe do vereador Edinor Albuquerque depois de seguidos anos de liderança na câmara com dedicação.

Depois de tudo isso dito, você já sabe, mais não custa afirmar, o novo líder do Governo é CARLOS CÂMARA, que Deus ilumine suas ações em prol daqueles que mais precisam… O povo!