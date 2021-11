Teatro e muita diversão no encerramento da IX Semana do Bebê em Guamaré e Baixa do Meio

Recreação e show teatral marcaram o encerramento da IX Semana do Bebê na cidade de Guamaré, com vasta programação na Orla de Aratuá, na tarde do último domingo, 28.

No distrito de Baixa do Meio, a prefeitura proporcionou também uma programação com apresentação de teatro e atividades recreativas para crianças na faixa etária até 12 anos. Os eventos se concentraram na Praça da Juventude.

O Prefeito Eudes Miranda agradeceu o empenho de todas as secretarias de governo parceiras no projeto, que integra a política intersetorial de assistência à primeira infância. O município de Guamaré está inscrito na edição 2021/2024 do Selo Unicef.