Telecentro Comunitário realiza momento cívico na câmara municipal alusivo à semana da pátria

O Telecentro Comunitário de Guamaré realizou em dois momentos, manhã e tarde desta sexta-feira (02), um momento cívico na Câmara Municipal de Vereadores, alusivo à semana da pátria.

A solenidade cívica contou com a presença dos vereadores, servidores do legislativo, alunos e equipe técnica da instituição de ensino.

O Presidente da Câmara, vereador Eudes Miranda, o vereador Manu de Nascimento, representando os demais vereadores, e uma aluna do Telecentro, hastearam as bandeiras do Brasil, Estado e Município. No final da tarde, os vereadores Diego de Lisete, Manu e outro aluno da instituição, realizaram o descerramento do pavilhão.

Segundo a Coordenadora do Telecentro Rita dos Anjos, “na infância educamos para o amor a pátria. Este momento é importante para ensinar aos nossos alunos o amor ao pais, que comemora esta semana mais um independência” Comentou.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: