Telecentro de Guamaré traz a temática ambiental para o ensino em 2020

“O cidadão consciente em seu habitat” essa é a proposta pedagógica de trabalho do Telecentro de Guamaré para o ano de 2020, com o tema: Sinergia humana. O projeto foi apresentado aos pais de alunos pela coordenadora pedagógica Rita Anjos, antes do início das aulas, durante encontro na Câmara Municipal, onde também foi apresentada toda a equipe da unidade educacional.

De acordo com Rita dos Anjos, para este ano de 2020 foram realizadas 160 inscrições de alunos, sendo 50 (cinquenta) destinadas para zona rural e as demais para os alunos de escolas da área urbana, sendo divididas entre as escolas públicas e privadas do município.

“O Telecentro é um espaço público equipado com computadores conectados à internet em banda larga, onde são realizadas atividades por meio do uso das TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação)”, explicou Rita, informando que os alunos ficam um turno na escola e no outro turno se dividem entre as diversas atividades do Telecentro.

“Nossa missão é oferecer inclusão digital para a construção e extensão do aprendizado das salas de aula, em contexto com o conhecimento tecnológico, baseado nos princípios do pleno exercício da cidadania dos nossos alunos”, destacou Rita dos Anjos.

O Telecentro de Guamaré se propõe a ser um espaço de atividades de contra turno, capaz de consolidar o conhecimento, a formação ética, pensamento crítico e habilidades para o pleno exercício da cidadania. “Priorizamos os valores de inclusão digital, autonomia, comprometimento ético, referência de qualidade, solidariedade humana e inclusão digital”, revelou Rita dos Anjos, no encontro com os pais, marcando o evento com dinâmicas e momentos de socialização e pura emoção.

Proposta ambiental

Dentro do tema proposto para este ano, será trabalhado com os alunos o ecoturismo, desmatamento, água, lixo, biodiversidade, consciência ambiental, consumo responsável e reciclagem alimentar.

Projetos consolidados

Ainda de acordo com a coordenadora do Telecentro, Rita dos Anjos, os projetos: Sexta da leitura (pesquisadores Telecentro) Sexta recreativa (esporte à saúde, cuidadores do planeta, fazendo do lixo artes) terão continuidade este ano. O equipamento de ensino é subordinado a Secretaria Municipal de Educação.

