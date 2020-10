Tem candidato a vereador em Guamaré que “precisa largar o osso”

A campanha eleitoral em Guamaré começa se desenhar ganhando forma e revelações nas redes sociais, grupos de whats app e até mesmo no palanque por parte de candidato a proporcional que não conseguem dizer de qual lado de fato está… Se é governo ou oposição, dentro do próprio governo que lhe projetou tornando forte por meios benefícios pagos com o dinheiro do povo.

No linguajar popular, “largar o osso” é uma expressão dita por aqueles que estão no Governo com benefícios, como cargos comissionados, contratos, regalias, salários altos, e poder, mas ao mesmo tempo conspiram contra o próprio governo, quando critica, articula nos bastidores em beneficio próprio, torce para dar errado, mas não consegue largar o osso.

O blog tem recebido áudios, vídeos e prints de conversas de Whats App de candidatos que merecem atenção por parte deste canal de noticias e dos eleitores, pois revela claramente o fogo amigo dentro da gestão do candidato a prefeito de Guamaré, Hélio Willamy.

Imagino que deve ser horrível fazer campanha com a sensação desta sombra inimiga. Um tipo de atitude que atrapalha a desenvoltura de qualquer candidato, e para termos melhor entendimento, o fogo amigo é simplesmente alguém que diz estar do seu lado, mas trama o tempo todo contra você.

Não seria bem mais fácil tolerar o que se declara inimigo politico do que o amigo íntimo? Eu poderia descrever aqui os nomes dos candidatos que insistem em trilhar este caminho, mas seria muito deselegante para o portal. O candidato à majoritária e o povo sabem, e isto pode fazer uma grande diferença na abertura das urnas.

São “aliados” jogadores (a) que sabem jogar o bom futebol político como ninguém… Em toda campanha acontece isso, mas nessa nunca foi vista tanta covardia. Eles estão no grupo jogando em duas frentes, demostrando está no governo, mas fazem o oposto, o porquê permanece e se atura gente assim “dentro de casa”, é uma pergunta a se fazer aos universitários da majoritária.

A dor da covardia e ingratidão

O que podemos constatar é que o candidato a prefeito da coligação “Esperança Renovada”, Hélio Willamy, tem suportado as ingratidões em silêncio, trabalhando dia e noite em busca de mais um voto para ganhar as eleições no próximo dia 15 de novembro.

O que intriga são aqueles que continuam no governo trabalhando descaradamente nas secretarias para o quanto pior melhor, desgastando ou tentando desgastar a gestão do prefeito Adriano Diógenes, e o candidato do governo Hélio Willamy, mas não conseguem largar o osso.

De uma coisa é fato… Hélio já passou por momentos de ingratidão e covardia piores em campanha anteriores, e mesmo assim, ele foi eleito prefeito de Guamaré por duas vezes com uma votação histórica.

Nunca duvide de um político que tem o povo ao seu lado, e que observa tudo que lhe rodeia calado. Apesar das adversidades na campanha, Hélio trabalha todos os dias em busca de mais um voto para fazer dele Prefeito, e Pretinha vice-Prefeita de Guamaré.

