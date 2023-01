‘Tenho incansávelmente lutado por esta obra’. Disse o prefeito Arthur Teixeira

Cumprindo agenda administrativa na capital do estado, o prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira (PSB), voltou novamente nesta segunda-feira (23), à governadoria do estado. Especificamente na Secretaria Estadual de Infraestrutura.

Desta vez, ele esteve acompanhado da Gerente de Relações Institucionais da empresa 3R Petroleum, Larissa Dantas, para tratar do acompanhado sobre os últimos passos para início das obras da RN 401, trecho que liga Guamaré a Baixa do Meio.

A reunião foi considerada muito positiva, e em sua página no instagram o prefeito reafirmou seu compromisso da parceria com o estado para reconstrução de uma obra tão importante para acidade de Guamaré.

Eis a publicação:

“Nesta segunda (23), estive novamente na Secretaria de Infraestrutura do Estado, e desta vez, junto da Larissa Dantas, Gerente de Relações Institucionais da 3R Petroleum. Acompanhado dos Procuradores e de minha equipe técnica, dialogamos sobre os últimos passos para o início das obras da RN 401. Segundo o secretário Gustavo Coelho, as próximas semanas serão definitivas para a finalização da licitação, e posteriormente, o início das obras. Junto da Diretora do DER, Natécia Nunes, também dialogamos sobre ações imediatas que antecedem a obra e que serão realizadas nos próximos dias. Tenho incansavelmente lutado por esta obra, sabendo que nada vem fácil e ultrapassando as barreiras da descrença e do negativismo. Isto é por todas as pessoas de nossa querida Guamaré, independente de partidos e crenças. Não está sobrando empenho nosso, e posso afirmar que o @governodorn tem trabalhado e cumprido todas as etapas que antecedem esta obra tão importante para nossa cidade. Forte abraço a todos!” Comentou.

Nota do Blog: Onde existe uma vontade, existe um caminho. Provérbio inglês