Tentativas de homicídio deixam dois homens e uma criança de 6 anos baleados

Mossoró registrou na noite desta sexta-feira, 3, duas tentativas de homicídio. Os casos aconteceram no Alto da Pelonha e Dom Jaime Câmara. Dois homens, entre 26 e 29 anos, e uma criança de 6 anos ficaram feridos nos atentados.

O primeiro deles aconteceu por volta das 19h30 no Alto da Pelonha. Emanuel Rudiário de Almeida foi baleado com cerca de três tiros. O homem de 29 anos foi socorrido por populares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alto de São Manoel. Após receber os primeiros atendimentos médicos foi transferido para o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM).

Pouco tempo depois Janailson Expedito da Silvas, 26 anos, e Wesley David dos Santos Martins, de apenas 6 anos, ficaram feridos após atentado a bala ocorrido na Rua Raimundo Uchôa, no Dom Jaime Câmara.

O homem sofreu dois disparos de arma de fogo na região do quadril. A criança foi atingida na cabeça e na perna. As vítimas foram socorridas para a UPA do Alto de São Manoel e depois transferidas de ambulância para o HRTM. O estado da criança inspira maiores cuidados.

