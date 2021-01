Theu Maia: Givagno anuncia novo assessor de imprensa da Câmara de Macau

O Presidente da Câmara de Macau, vereador Givagno Patrese, acertou em cheio em escolher um filho da terra das salinas, o blogueiro Theu Maia, como o novo assessor de imprensa da Câmara Municipal de Macau.

Ele será o responsável pela atualização do portal do legislativo com a divulgação das ações da casa do povo, e do trabalho do presidente e demais vereadores. Sendo o elo entre a Câmara e os meios de comunicação do município, região e do estado.

Theu Maia é moderador do portal EAM que com trabalho e dedicação o blog ganhou forma, cores, brilho e milhares de leitores e seguidores diários. A Câmara de Macau será muito bem representada através da assessoria de imprensa por um cara que sabe escrever a vida como ela é.

