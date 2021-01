Thiago Luiz: A campanha Já passou devemos pensar no povo e no bem coletivo

Na primeira sessão extraordinária do ano, o vereador Thiago Luiz (SD), usou seu espaço de tempo para defender e aprovar o Projeto de Lei nº 001/2021 – que trata da alteração do art. 57 da lei nº 647/2015, do cartão Renda Cidadã.

O valor de R$ 125,00 passa para R$ 190,00.

Thiago aproveitou oportunidade para dizer “quero senhor presidente, parabenizar o vereador Ednior e Gustavo quanto ao projeto, mas quero dizer também que a campanha já passou, devemos pensar juntos no bem coletivo, e que o gabinete do vereador Thiago sempre estará aberto em prol do povo, do bem da população. Neste caso do programa renda cidadã, não penso nem duas vezes, é em prol do povo podem contar comigo sempre”. Finalizou.

(Visited 13 times, 13 visits today)