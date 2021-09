Tiago elogia secretário de obras Arthur; e faz duras criticas aos demais secretários do governo

Em sua fala nas considerações parlamentares, o vereador Tiago Luiz (SD), mas conhecido por Tiago de Berg, outrora oposição, hoje situação, usou de seu tempo regimental na sessão ordinária desta terça-feira (31), para fazer um discurso em tom de desabafo e cobrança.

Eis a fala do vereador Tiago

“Quero aqui também seu presidente, parabenizar o Secretário de obras do município Arthur pelos os oito meses de gestão. Um jovem também assim como eu, bem atencioso, presente, luta incansavelmente para solucionar as problemáticas do município. Está notório em toda cidade a atuação da secretaria de obras, em Baixa do Meio, parabenizo irmão Nildo, Secretário Adjunto, que vem desempenhando excelente trabalho a frente da pasta. Tiago aonde você quer chegar através da Secretaria de Obras do município, que vem desenvolvendo um belíssimo trabalho? Quero convidar outros secretários a vestirem a camisa do povo, outro secretário a parar de esta de picuinha nos seus setores de trabalho, e como eu fui eleito, vai fazer o meu papel que é de fiscalizar, vou esta batendo na porta de secretário por secretário… Vamos vestir a camisa do povo, vereador Leandro, vestir a camisa do povo, não de benefícios próprios, não de regalias, não de benefícios pessoais vereador Gustavo, camisa do povo!”. Concluir

Nota do Blog

Em Tempo I

Tiago é governo, mas mesmo sendo governo fez elogios apenas a um secretário e não poupou os demais. Nasce na câmara mais um parlamentar corajoso.

Será que a secretária de assistência social, Juliana Câmara, esposa do vereador Edinor Albuquerque, líder do governo na câmara, a secretaria de esporte, Larissa Mayara, esposa do prefeito Eudes Miranda, a secretaria de Meio Ambiente, Silvone Almeida, aliada do presidente da câmara, e outros não estão trabalhando, não estão dando o melhor de si? Só uma pergunta.

Em Tempo II

Desta vez, o vereador Tiago elogiou o secretário adjunto de obras irmão Nildo, que há poucas semanas antes do recesso parlamentar tinha feito duras criticas em plena sessão. E até sugeriu ao presidente e aos demais vereadores convocá-lo para ser ouvido na câmara, devido à má prestação de serviço na secretaria de obras na comunidade de Baixa do Meio.

Em Tempo III

O vereador usou de sua prorrogativa e convidou todos os demais secretários do prefeito a vestir a camisa do governo, que no entendimento dele não estão vestindo, e pediu para estes parar de picuinhas no setor de trabalho, no popular… Pediu para parar de fofoca.

Em Tempo IV

Tiago disse que foi eleito pelo o povo, e que iria bater na porta de cada secretaria para que os demais secretários vestisse de fato a camisa do governo. Será que ele vai também na secretaria de administração, educação e transporte?

Em Tempo V

Eu confesso que vou ficar de plantão durante toda semana na porta das secretarias, com ajuda de informações através dos leitores para registrar este momento impar.

Oremos irmãos