Tiago Luís: Quem não tem colírio usa óculos escuros!

O vereador Tiago Luís (SD) apareceu na sessão ordinária da Câmara Municipal nesta terça-feira (14), com um visual um pouco inusitado que chamou atenção, e ganhou vários comentários nas redes sociais e grupos de whatsapp pela sua elegância.

O parlamentar adicionou ao famoso look composto por óculos escuros que fez os internautas e fãs do cantor Raul Seixas recordar ao passado, e ao seu grande sucesso da música “quem não tem colírio usa óculos escuros, quem não tem filé come pão e osso duro, quem não tem visão bate a cara contra o muro”.

Há quem afirme que quando nos faltam palavras nosso olhar fala por si só. O problema hoje na sessão foi que ninguém sabia pra onde vereador olhava. Calado, e atento as discursões, Tiago preferiu durante todo tempo manter-se em silêncio, e isto causou estranheza.

Talvez o vereador tenha usado o novo look de óculos escuros, porque lhe tenha faltado o colírio para poder enxergar melhor. Aqui pra gente… O cara estava elegante e disto não podemos negar, até porque hoje Tiago está em outro patamar.