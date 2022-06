Time de Hélio, Eudes e Arthur ganha reforço com a chegada de peso de Genilson Gomes

A noite desta quarta-feira (29), na comunidade de Baixa do Meio foi bastante movimentada na área politica, com a presença do líder politico e ex-prefeito Hélio Willamy.

Ele visitou acompanhado de seu irmão e presidente da câmara, vereador Eudes Miranda alguns amigos, mas quando chegaram à casa de Genilson Gomes, a boa prosa com ele e sua família só terminou quando o galo cantor.

Genilson é suplente de vereador da coligação do Solidariedade (SDD), e teve uma votação expressiva na ultima eleição no grupo da oposição. Ele é muito querido na comunidade de Baixa do Meio.

No campo politico, ele é um soldado de linha de frente quando o assunto é lutar para resolver os problemas do distrito, onde reside e mora com sua família. Genilson é respeitado e admirado na comunidade.

Josenilson Gomes, mas conhecido por Nildinho, é irmão de Genilson, um politico que tem base sólida no município, e é dono de muitas amizades construídas ao longo dos anos. Os irmãos e a família Gomes se somam na tabuada de somar e multiplicar do MDB e PSB.

Após Genilson ouvir e ser ouvido por Hélio e Eudes, ele se encheu de esperança de dias melhores para sua comunidade e o munícipio de Guamaré. O time ganha reforço de peso com a chegada de um homem de bem e bom de voto.

Hélio continua em sua caminhada na vida pública, visitando amigos em busca de apoios para fortalecer o grupo politico do partido MDB e PSB, somando forças como se concretizou com a família Gomes, visando uma Guamaré melhor para todos.