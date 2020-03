Tite chama Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro para eliminatórias

O técnico Tite convocou na manhã desta sexta-feira, 6, a lista com os 23 nomes para os confrontos diante da Bolívia e do Peru. Estes serão os dois primeiros jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar em 2022.

Estão na lista três jogadores do Flamengo. Os atacantes Gabriel Barbosa, o Gabigol, e Bruno Henrique e o meio-campista Everton Ribeiro. O treinador ainda chamou outros atletas que atuam em território nacional. São eles: os goleiros Weverton, do Palmeiras, e Ivan, do Ponte Preta, o lateral-direito Daniel Alves, do São Paulo, e o atacante Everton Cebolinha, do Grêmio.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Aracelly Morais: Uma mulher envolvida pela capacidade de amar seu povo e ser amada! SEMAS incentiva destinação de recursos do IR para o Fundo da Infância de Guamaré