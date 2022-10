TJRN publica resolução com autorização de concurso para 229 vagas

O Tribunal de Justiça do RN publicou resolução com autorização para realização de concurso público com 229 vagas para cadastro de reserva. As vagas estão distribuídas da seguinte forma: 160 vagas para técnico judiciário, 35 vagas para técnico judiciário de apoio especializado em tecnologia da informação e 34 vagas para técnico judiciário de apoio especializado.

A resolução ainda dispõe da reserva de vagas para negros e pessoas com deficiência e a distribuição dos futuros servidores para as regiões de atuação do Poder Judiciário.

Confira resolução na íntegra:

Resolução-2022-0068-Autoriza-a-realização-de-concurso-público.