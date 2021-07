Trabalhadores do SUAS também são priorizados na imunização contra Covid-19

Na linha de frente do atendimento a toda a população, os profissionais do SUAS realizam atividades essenciais no município de Guamaré.

A imunização desse público contra a covid tem sido importante para a garantia da prestação de um serviço de qualidade, na política pública de assistência social, sob a responsabilidade de uma equipe saudável.