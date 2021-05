Trabalhadores terceirizados da Prefeitura de Guamaré entram o 1º de maio com salário em conta

Os trabalhadores da Unisau e Promove que prestam serviços ao município de Guamaré, entram o feriado do 1º de Maio Dia do Trabalhador com os salários de abril em conta bancária.

A informação foi confirmada pelo Prefeito Eudes Miranda, após liberar os recursos para o pagamento das duas folhas de pessoal.

A medida incrementa a economia local com mais dinheiro em circulação no comércio local e no setor de serviços.

