Trabalhando: A Prefeitura de Guamaré inicia a pintura das lombadas após o período de cura do asfalto

A fim de melhorar as condições de segurança no trecho que liga a sede do município a comunidade de Ponta de Salina, passando pela a comunidade de Salina da Cruz, a prefeitura está realizando a pintura das lombadas. A empresa responsável pela obra iniciou a pintura na noite de ontem (09), marcando a sinalização, despertando uma maior atenção por parte dos motoristas no trânsito.

Com a pintura de sinalização nas lombadas beneficia os motoristas que transitam pelo o local, pedestres e próprios munícipes, também ajuda a melhorar a segurança no trânsito. Todas as lombadas construídas passarão por pintura de sinalização.

De cara nova

A sinalização horizontal, incluindo faixas de pedestres e lombadas estão sendo pintadas de amarelo e as faixas de pedestres variam de acordo com os procedimentos de localização. Elas estão sendo pintadas com faixas brancas.

Trabalhando

“Estamos executando a pintura durante a noite porque o fluxo de veículos é menor para a equipe trabalhar com tranquilidade e proporcionar mais comodidade aos condutores que deixam de enfrentar qualquer tipo de congestionamento na via durante o dia. Ainda serão construídas mais lombadas conforme a necessidade, e será iniciada nos próximos dias a drenagem do conjunto Vila Maria, uma obra solicitada durante anos pelas as famílias que residem no conjunto, os moradores sofrem com os alagamentos todos os anos, mas isto será definitivamente resolvido”. Explicou o secretário de obras, Sanderson Torres.

Nota do Blog

Quero de público parabenizar a prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Obras, em nome do povo pela construção das lombadas e sinalização no trecho da sede a comunidade de ponta de salina, atendendo uma reivindicação dos moradores e da câmara de vereadores. O índice de acidentes que era registrado caiu 90% desde a conclusão da obra, a população cobra, reivindica, mais sabe também reconhecer quando é atendida em prol de todos.

(Visited 7 times, 7 visits today)

MPRN abre inscrições para concurso de estagiário de direito