Trabalhando: Operação de recuperação da RN 401 continua em ritmo acelerado

Em parceria com o governo do estado (DER), a Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Obras, continua com o serviço de recuperação da RN 401, que liga Guamaré a comunidade de Baixa do Meio.

A operação tapa buraco começou desde a última terça-feira, dia 18, após reivindicação da população, vereadores e do prefeito Eudes Miranda, junto ao governo do estado, diante do caos da rodovia que se encontrava cheia de buracos.

O trecho que está sendo recuperado é de 23 km, e está melhorando a vida dos motoristas e daqueles que visitam a cidade. Quem transita pela rodovia já pode ver a diferença.

No total, 15 homens trabalham no local, com o auxílio de rolo compressor, retroescavadeira, caçamba, prancha, placa vibratória, além de uma caminhonete da prefeitura dando suporte.

