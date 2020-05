Trabalhando: Prefeitura de Guamaré instala iluminação publica no conjunto Paulo Bento

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, concluiu nessa terça-feira, 05, a implementação da iluminação pública do Conjunto Paulo Bento, localizada na entrada da cidade. A ação levou mais segurança, cidadania e qualidade de vida para as famílias que residem no local.

Segundo o secretário de obras, Sanderson Torres, a nova eletrificação do conjunto foi realizada com recursos próprios. Foram instalado o transformador da rede, 65 luminárias de LED, além de ampliação de postes, braços, relés e mais 1.500 metros de cabos, destacou.

Apenas com dezesseis meses de gestão, o Prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes, tem feito da instalação da iluminação pública um compromisso do seu governo. O gestor está empenhado em fazer sempre o melhor pela população, garantindo iluminação em todo o município.

Com trabalho feito pela prefeitura, rede de energia está pronta, aguardando a empresa Cosern liberar para instalação da linha viva. Após isto, os moradores já podem fazer o pedido das ligações individuais de cada casa, direto a companhia através do numero 116.

(Visited 47 times, 47 visits today)

Novo decreto prorroga quarentena e uso de máscara passa a ser obrigatório em Guamaré 07 de maio: Nos 58 anos de Guamaré, programação será restrita às redes sociais