Prefeitura de Guamaré trabalha na recuperação de estradas vicinais na zona rural

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, vem intensificando os trabalhos na recuperação de estradas vicinais que levam à zona rural a sede do município.

Ontem (08), as máquinas da prefeitura começaram a trabalhar na recuperação da estrada de acesso as comunidades de Lagoa Seca, e as praias do Mioto e Amaro. Os trabalhos vêm sendo executados com recursos próprios do município.

A ação do governo do prefeito Eudes Miranda visa à melhoria das estradas que ligam a sede aos distritos e assentamentos, melhorando significativamente a vida dos motoristas e moradores que residem na zona rural.

O secretário de obras e serviços urbanos, Artur Teixeira, disse que “o prefeito Eudes Miranda, não tem medido esforços para atender as reivindicações da população que residem nas comunidades da zona rural, e garantiu que as estrada dos demais distritos serão atendidos dentro do cronograma”.

(Visited 16 times, 16 visits today)