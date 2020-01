Trabalhando: Prefeitura inicia obras de drenagem no Conjunto Vila Maria

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Obras, iniciou as obras de drenagem de águas pluviais do Conjunto Vila Maria, das ruas Rio Trairi, Rio Amazonas e Rio Potengi, estas ruas sofriam a mais de 12 anos com alagamentos.

Segundo o secretário de obras, Sanderson Torres, “a obra vem para solucionar de vez um antigo problema de infraestrutura do bairro, causados pelos os efeitos prejudiciais das chuvas, que durante períodos prolongados causavam sérios transtornos à população devido a falta de uma infraestrutura eficiente. ”, comentou.

