Trabalhando: Prefeitura inicia obras de pavimentação asfáltica em diversas ruas da cidade

A prefeitura de Guamaré através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos iniciou nesta segunda-feira (21), o recapeamento em asfalto que vai contemplar diversas ruas na sede da cidade.

O investimento da prefeitura é com recursos próprios do município. O trabalho das equipes com equipamentos e máquinas está em ritmo acelerado

Os moradores expressam que esta é uma solicitação pela qual esperavam com muita ansiedade, e agora agradece ao poder público pelo benefício, trazendo maior mobilidade social e uma nova estética a cidade do ouro negro.

As máquinas iniciaram os trabalhos pela Ponta da Miassaba, um cartão postal da cidade, e já está na Rua Professor João Batista. “Levar pavimentação, é levar dignidade para os moradores que residem aqui”. Disse Francisco Apolônio.

Registrar a felicidade no rosto do cidadão por uma obra tão importante, é a coisa mais gratificante para um prefeito que sonho o mesmo sonho de todos, de ver a cidade se desenvolver com rumo e prumo.

“Esta obra é uma reivindicação antiga dos moradores, o centro da cidade estava danificado, dificultava o tráfego de pessoas e de veículos, mas o que era apenas um desejo ou sonho, agora é realidade com o trabalho da prefeitura”. Disse Guilherme

Todo projeto da obra cumpre a promessa feita na campanha pelo prefeito Arthur Teixeira (PSB), desde o início de seu mandato. Um gestor que trabalha para que a cidade se desenvolva, inclusive nessa área de pavimentação.