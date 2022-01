Trabalhando: Prefeitura recupera estradas vicinais na zona rural

A prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Agricultura, tem trabalhado em ritmo intensivo desde o inicio do prefeito Arthur Teixeira, para recuperação das estradas vicinais na zona rural do município.

O trabalho tem como objetivo melhorar o acesso dos veículos, moradores, agricultores da agricultura familiar, e dos alunos que voltarão as aulas no inicio do mês de fevereiro, quando se dará o inicio do ano letivo.

Hoje (17), o trabalho das máquinas se iniciou pela a estrada que dar acesso a comunidade de Lagoa Seca, com o alargamento em alguns pontos possibilitando o trafego dos veículos com segurança.

O compromisso do governo é de recuperar todas as estradas da zona rural do município, para garantir maior comodidade e trafegabilidade com segurança às famílias.

Segundo o secretário de agricultura, Francisco Enok, “a prefeitura através da agricultura vem cumprindo o cronograma para melhorar a trafegabilidade dos veículos, deixando as estradas rurais cada vez melhor, garantindo a tranquilidade e a satisfação dos usuários”. Comentou.

Nota do Blog

O atual secretário de agricultura Enok tem trabalhado dia e noite para ajudar o governo a governar para todos. Isto já o credencia em sua nomeação acertada.

Há quem já sinta orgulho do trabalho feito em tão pouco tempo que essa cara vem desenvolvendo a frente da secretaria, em especial, as famílias da zona rural e o homem do campo.