Secretaria de Meio Ambiente faz entregas de mudas e adesivação para conscientizar a população

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou a entrega de mudas na sede da cidade, e nas comunidades da zona rural do município, ainda cumprindo a programação alusiva ao Dia do Meio Ambiente, comemorado na primeira semana de junho.

Adesivação

As euipes da secretaria ainda realizou o pit de adesivação com a entrega de máscara e lixeirinhas de câmbio em Guamaré e no distrito de Baixa do Meio, e contou com o apoio da Guarda Municipal. O objetivo das ações foi de conscientizar a população para manter as ruas limpas e organizadas, preservando o meio ambiente.