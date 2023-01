Tradicional Cavalgada de São Sebastião reúne Cavaleiros e Amazonas em Baixa do Meio

Uma das grandes tradições da programação da festa do padroeiro da comunidade de Baixa do Meio, maior distrito de Guamaré, é a realização da Cavalgada de São Sebastião, que este ano está em sua 8ª edição.

A cavalgada foi realizada na manhã deste domingo, dia 14 de janeiro, tendo como ponto de concentração e partida do assentamento Umarizeiro, na zona rural do município, onde foi servido um café da manhã para os vaqueiros e amazonas.

Na concentração houve uma homenagem em memória ao Sub Carlos, ex-vereador da cidade de Guamaré. Após o café da manhã, os devotos saíram em seus cavalos, onde observavam-se crianças, mulheres e homens em um lindo cortejo.

Cavalheiros e Amazonas vestiram a camiseta da festa com a imagem de São Sebastião, percorrendo a BR 406 e as principais ruas da comunidade de Baixa do Meio, onde em frente à igreja foi concedido a benção sacerdotal aos participantes sob a intercessão e proteção de São Sebastião pelo o Padre Gilvan Bezerra.

As comemorações deram continuidade no final da cavalgada na fazenda de Bitonho. E logo após feijoada e Forró com cantor Jorge do Acordeom. Participaram da Cavalgada políticos, vereadores e lideranças politica da cidade.

Logo mais a noite as festividades de São Sebastiao continua com a realização de missa, e logo após o tradicional leilão.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: