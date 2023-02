Tradicional mela-mela arrasta uma multidão no domingo de carnaval em Guamaré

Guamaré se destaca com uma das melhores programações do RN no quesito de uma festa animada e tranquila. A cidade ganhou fama por causa de seu carnaval hospitaleiro, que aceita todos sem restrições de cor, etnia, classe social ou religião.

O carnaval do povo é um espetáculo de grande beleza onde se distingue o desfile de cada integrante e dos demais foliões, ou mesmo qualquer batuque de paredão de som, qualquer adereço onde todos comemoram brincando, comendo e consumindo muita bebida, dançando ao som de axé e muito frevo.

A marca registrada da festa é o tradicional “mela-mela” com mel de engenho, mas o destaque deste terceiro nossas lentes registrou a alegria do folião, no mela-mela, o som dos paredões, e a segurança publica que foram garantidas.

Quem esteve no meio da multidão pode constatar a alegria do povo, e de uma simples festa se tornou numa multidão de crianças, jovens e idosos cantando e dançando, as músicas da cantora Thabata que puxou o trio elétrico boladão.

O compromisso com a caracterização, pontua, é para incentivar as pessoas a deixar a vergonha de lado e permitir-se serem o que quiserem na folia. Mas a brincadeira segue, e as ruas, é o palco do imaginário.

Alegria e espontaneidade dão o tom desta grande comemoração coletiva. A maior festa ocorreu em vários pontos da cidade; nas ruas, bares e calçadas tornou-se ponto de encontro para a descontração e a diversão foi garantida até o último folião, onde a concentração de pessoas torna-se enorme, todos querendo tirar fotos ou simplesmente presenciar a passagem do trio boladão, na Avenida Monsenhor José Tibúrcio.

Segurança

A segurança ficou garantida por conta da Policia Militar, Polícia Civil, Guardar Municipal, Conselho Tutelar, Defesa Civil, que mantiveram a ordem durante todo o percurso e pós-percurso.

Lembrando que uma dessas fotos publicadas aqui no portal poderá ser selecionada pela equipe do blog, e você folião pode ganhar 1 TV Samsung de 32 polegadas Smart.

Veja mais fotos clicando nas imagens para ampliá-las: Parte I

Veja mais fotos clicando nas imagens para ampliá-las: Parte II