Tráfego de canoas está livre entre Guamaré́ e Galinhos

Acabou a polêmica sobre o tráfego marítimo de canoas, entre os municípios de Guamaré́ e Galinhos. Ficou definida nesta segunda-feira (25), após uma reunião realizada na Capitania dos Portos em Natal, que o trafego está livre sem qualquer impedimento por parte da Marinha.

O prefeito de Guamaré́, Eudes Miranda, manifestou apoio integral aos donos de embarcações, que fazem parte da cadeia turística do município.

Participaram de reunião, a Secretária de Turismo do município, e o chefe do Poder Legislativo, entre outros interessados para reforçar o pleito e permitir o livre tráfego aquaviário, entre as duas cidades, incentivando o turismo e fomentando a economia da região da Costa Branca.

Todas as embarcações e condutores devem estar devidamente regularizados junto a Capitania dos Portos dos Portos.

