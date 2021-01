Tragédia: Acidente de carro deixa uma vítima fatal na RN João Pedro Filho que liga Guamaré a Baixa do Meio

Foi registrado um acidente na manhã de hoje (20) pela Policia Militar, com vítima fatal, envolvendo um carro tipo Caminhonete, na RN João Pedro Filho, no trecho que liga Guamaré, a comunidade de Baixa do Meio, especificamente próximo estação da Caern.

De acordo com as informações colhidas no local e nas redes sociais, o condutor do carro foi identificado por Amorim, um empresário muito conhecido na cidade de Guamaré.

Ele perdeu o controle do veiculo após se livrar da buraqueira na rodovia, e para não bater de frente com outro carro que vinha em sentido oposto desceu a pista, perdeu o controle do veiculo, e capotou varias vezes vindo a óbito no local.

Ele vinha de Guamaré para distrito de Baixa do Meio onde morava com sua família.

A PM está no local do acidente realizando os procedimentos de praxe, aguardando a equipe do Instituto Técnico e Científico de Polícia (ITEP) que foi acionada para fazer a remoção do corpo.

A Polícia Civil foi informada da ocorrência, e a 5ª Regional da Polícia Civil de Macau investigará as causas do acidente.

