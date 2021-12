Tragédia: Acidente entre dois carros deixa uma vítima fatal na BR 406 perto da entrada de Galinhos

Foi registrado um acidente no final da tarde desta quarta-feira (29), pela Policia Militar com vítima fatal, envolvendo dois carros na BR 406 no trecho que liga Baixa do Meio a cidade de Jandaíra, especificamente próximo a entrada de Galinhos.

De acordo com as informações colhidas no local e nas redes sociais, um veículo modelo Fiat Uno de cor branca, de placa OJX-OJ70 de João Câmara, vinha com duas pessoas em seu interior identificados por Cícero Alves de Sousa e José Maria de Barros. Uma das vitimas do Fiat Uno ficou pressa nas ferragens.

No outro veiculo de modelo Colbat branco de placa NOH 0693 de Macau, vinha com João Possidônio de Oliveira Neto, que veio óbito no local, e Magda Maria Fonseca de Sousa Oliveira, que foi socorrida em estado grave.

PM e GM de Guamaré estiveram no local do acidente realizando os procedimentos de praxe, aguardando a equipe do Instituto Técnico e Científico de Polícia (ITEP) que foi acionada para fazer a remoção do corpo.

A Polícia Civil foi informada da ocorrência, e a 5ª Regional da Polícia Civil de Macau investigará as causas do acidente. A PRF foi informada da ocorrência.